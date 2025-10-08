مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از افزایش ۵۵ درصدی تعداد برگزیدگان کنکور در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل آموزش و پرورش استان در آئین تجلیل از رتبه‌های زیر هزار کنکور گفت: امسال از ۱۸۶ دانش‌آموز ممتاز و نخبه علمی قدردانی شد که این آمار سال گذشته ۱۲۰ نفر بود.

مرتضوی افزود: بیرجند و خراسان جنوبی از دیرباز مهد علم و فرهنگ بوده‌اند و امروز نیز فرزندان این دیار با درخشش در عرصه‌های علمی، ادامه‌دهندگان همان مسیر روشن هستند.

وی با اشاره به کسب رتبه دوم معدل نهایی پایه دوازدهم در سطح کشور گفت: این موفقیت‌ها حاصل همت بلند دانش‌آموزان، پشتیبانی خانواده‌ها و دلسوزی معلمان عاشق است و نشان می‌دهد هیچ سقفی برای آرزو‌های فرزندان این سرزمین وجود ندارد.

این آیین با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، جمعی از فرهنگیان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان برگزیده برگزار شد و طی آن از دانش‌آموزان برتر بیرجندی به پاس تلاش، پشتکار و موفقیت‌های درخشان آنان در کنکور سراسری تجلیل شد.