در هفته تهران، یکی از ارزشمندترین و خاص‌ترین فرش‌های تاریخی کشور که در سال ۱۳۴۴ هجری قمری به دست دختران هنرمند قاجار در مدرسه دخترانه آن دوران بافته شده و جلوه‌ای از ذوق، هویت و هنر بانوان ایرانی را در تار و پود خود جای داده است، در موزه فرش تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر موزه فرش تهران، در آیین رونمایی از این اثر نفیس گفت: این فرش نه تنها یک اثر هنری منحصر‌به‌فرد، بلکه سندی تاریخی از هویت فرهنگی تهران است. کتیبه‌ای که بر حاشیه آن نقش بسته، نشان از باور، ایمان و آگاهی تاریخی بافندگان جوان آن زمان دارد؛ دخترانی که در فضای فرهنگی عصر قاجار با دستان خود، تصویری از ایران، تهران و خلیج همیشه فارس را در قالب نقش و رنگ جاودانه کردند.

محمدجواد اینانلو افزود: در دل نقشه این فرش، نام تهران به‌عنوان پایتخت ایران به زیبایی جلوه‌گر شده و نام خلیج فارس به‌صورت برجسته در متن آن دیده می‌شود. این اثر به زبان هنر، پیام‌آور هویت ملی و تاریخی ماست؛ گویی بافندگانش با هر گره بر تار و پود، عشق خود را به سرزمین و فرهنگ ایرانی در قالبی بصری و شاعرانه ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش موزه‌ها در پاسداشت میراث فرهنگی گفت : موزه‌ها تنها محل نگهداری اشیاء نیستند، بلکه دانشگاه‌های زنده‌ای هستند که در آنها می‌توان تاریخ، هنر و فرهنگ را لمس کرد. هر شیء در موزه، سندی از تفکر، ذوق و زیست مردمان گذشته است. رونمایی از این فرش یادآور آن است که چگونه زنان هنرمند ایرانی در بیش از یک قرن پیش، نه‌تنها هنر قالیبافی را زنده نگه داشتند، بلکه آن را به رسانه‌ای برای بیان هویت و غرور ملی تبدیل کردند.

مدیر موزه فرش تهران همچنین ضمن دعوت از علاقه‌مندان، پژوهشگران و شهروندان تهرانی برای دیدن این فرش گفت: تماشای این اثر فرصتی برای درک ژرفای پیوند میان هنر و تاریخ است و موزه فرش تهران همواره تلاش کرده است با نمایش آثار اصیل، نقش خود را در ترویج فرهنگ، هویت ایرانی و ارزش‌های هنری ایفا کند.

هفته تهران بهترین زمان برای بازنگری در میراث فرهنگی این شهر است؛ شهری که در تار و پودش هنر و زندگی درهم تنیده‌اند.