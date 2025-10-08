به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: این مراسم امروز با حضور جمعی از اساتید برجسته طنز کشور از جمله اسماعیل امینی، داوود امیریان، بهزاد دانشگر، رضا ساکی، یزدان فتوحی، مجید خسروانجم، مهدی فرج‌اللهی، محمود نظری و محسن فراهانی، در پردیس سینمایی مهر کوهسنگی مشهد برگزار شد.

مجید عسکری افزود: این رویداد به همت دفتر طنز حوزه هنری کشور و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود.

وی گفت: در قالب این برنامه، مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی تخصصی در زمینه‌های داستان‌نویسی طنز، شعر طنز، نثر طنز، کاریکاتور و کارتون، استندآپ کمدی، پادکست طنز و فن‌بیان، خلاقیت و ایده‌پردازی و مبانی داستان‌نویسی برای علاقه‌مندان و هنرمندان جوان تدارک دیده شده است.

عسکری افزود: شرکت‌کنندگان علاوه بر بهره‌مندی از آموزش‌های حضوری و مجازی، یک بسته آموزشی کامل و کتاب طنز نیز دریافت خواهند کرد.

وی گفت: رویداد ملی آموزشی طنز «قلمه» یکی از برنامه‌های شاخص حوزه هنری کشور در زمینه آموزش و پرورش استعداد‌های طنزپرداز به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته توانسته است نقش مهمی در شناسایی و رشد چهره‌های جوان این عرصه ایفا کند.