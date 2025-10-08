به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد فرید سپری افزود:تولید سیب زمینی به اندازه کافی است و در کشور کمبودی نداریم.

وی با اشاره به اهمیت تغذیه گیاهان سبزی و جالیز افزود: تغذیه گیاهی نقش مهمی در تولید محصولات سبزی و جالیز دارد و با توجه به کوتاه بودن دوره رشد این گیاهان نقش کود چه از نظر کمیت و کیفیت و چه از نظر زمان مصرف بسیار حائز اهمیت است.