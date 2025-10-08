به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیرازاعلام کرد: در دو هفته اخیر، با دریافت گزارش‌های متعدد از سوی شهروندان شیرازی، تیم‌های بازرسی معاونت درمان وارد عمل شده و موفق به شناسایی و تعطیلی شش واحد متخلف شدند.

امین نیاکان افزود: این مراکز بدون رعایت ضوابط قانونی و استفاده از افراد بدون صلاحیت، اقدام به ارائه خدمات درمانی زیبایی می‌کردند.

نیاکان همکاری مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در برابر فعالیت‌های غیرمجاز دانست و تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز درمانی و زیبایی را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۸۱۹ و ۱۹۰ گزارش دهند