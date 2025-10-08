به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی بیان داشت: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق تعداد ۷ دستگاه کولر پنجره‌ای و دو تیکه به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شوش رسیدگی شد.

طهماسبی اظهار داشت: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال معادل ارزش کالا محکوم کرد.

به گفته معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان؛ شعبه با توجه به ارزش خودرو حامل کالا از ارزش کالای کشف شده بیشتر بود، یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و متخلف در مجموعه به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال محکوم کرد.