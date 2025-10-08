به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آزمون جهاد دانشگاهی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود در سامانه مرکز آزمون به نشانی www.hrtc.ir و ورود به صفحه اختصاصی سیزدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی، کارنامه خود را مشاهده کنند.

داوطلبانی که برای طی مرحله بررسی مدارک معرفی شده‌اند، لازم است بر اساس اطلاعیه‌ای که در سایت دستگاه اجرایی مربوطه منتشر می‌شود، نسبت به ادامه فرآیند اقدام کنند.

لازم به ذکر است، نتایج بخش الحاقی این آزمون (مشاغل مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) پس از جمع‌بندی اطلاعات مربوط به امتیاز کرونا، حداکثر تا پایان روز شنبه ۱۹ مهرماه اعلام خواهد شد.

پاسخگویی به سوالات داوطلبان در پیام‌رسان بله در نشانی @hrtcsupport انجام می‌شود و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۹۲۰۰۲۱۲۵ یا ۶ تماس بگیرند