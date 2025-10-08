ورزشکار فارسی با درخشش در مسابقات هی بال قهرمانی اسیا ، نخستین نشان نقره تاریخ ایران در این رقابت‌ها را به دست آورد.

محمد علی پردل ملی‌پوش کشورمان با عملکردی درخشان در مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، نخستین نشان نقره تاریخ ایران در این رقابت‌ها را به ارمغان بیاورد.

مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۱۵ مهر در شهر امان اردن برگزار شد. این ورزش زیر مجموعه ای از ورزش های بیلیارد است.

پردل در مرحله نیمه‌نهایی با پیروزی مقتدرانه ۷ بر ۲ مقابل احمد الاوغیلی از کشور میزبان، به فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی در مصافی نزدیک و تماشایی مقابل ساتیپ گولاتی از هندوستان با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب شد و بر سکوی دوم آسیا ایستاد.

پردل در این دوره از مسابقات در ابتدا با نتیجه یکسان ۷ بر ۰ بصیل الفصادی و خالد الفخوری نمایندگان کشور اردن را از پیش روی برداشت. او در ادامه ۷ بر ۲ رضا مهدبن حسن دیگر نماینده کشور میزبان را شکست داد و ۷ بر ۳ نماینده کشور عراق را از پیش روی برداشت و به جمع هشت نفر برتر راه پیدا کرد. پردل در این مرحله د.دامدینجاتز از مغولستان را ۷ بر ۳ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید.

نماینده هی بال کشورمان در جمع چهار نفر پایانی احمد الاوقیلی از کشور میزبان را با نتیجه ۷ بر۲ شکست داد و راهی دیدار فینال شد. اما در دیدار نهایی موفق نشد حریف هندی را از پیش روی بردارد و به نشان نقره این دوره از مسابقات بسنده کرد.