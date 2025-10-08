استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مرزبانی می‌تواند با همراهی در فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی، موتور محرک توسعه و امنیت در استان باشد و مرز‌های آذربایجان‌غربی باید پویا، آباد و در شأن نظام جمهوری اسلامی باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی صبح امروز در فرماندهی مرزبانی استان با تاکید بر اینکه پاسگاه‌های مرزبانی باید نوسازی و تجهیز شوند و سیمای آنها متناسب با جایگاه نظام و تلاش‌های نیرو‌های خدوم مرزبانی تغییر کند، افزود: در دوره جدید، هدف ما ایجاد مرز‌هایی فعال، امن و آباد است تا در کنار وظیفه امنیتی، کارکرد اقتصادی و فرهنگی نیز داشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه تأمین مسکن، رفاه و پشتیبانی از نیرو‌های مرزبانی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه ما هستند و امنیت پایدار بدون رضایت و آسایش آنان ممکن نیست.

استاندار آذربایجان‌غربی به نگاه توسعه‌محور در مناطق مرزی نیز اشاره کرده و افزود: بازارچه‌های مرزی، مناطق ویژه اقتصادی و منطقه آزاد ماکو باید با محوریت مرزبانی فعال‌تر شوند تا علاوه بر حفظ امنیت، بستر رونق اقتصادی نیز فراهم شود.

رحمانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مرزبانان، اضافه کرد: در مرزبانی بودن افتخار بوده و امنیت و آرامش مردم مدیون فداکاری مرزبانان غیور است و همه دستگاه‌ها موظف هستند از این مجموعه حمایت کنند تا آذربایجان‌غربی به استانی پویا، امن و شکوفا تبدیل شود.