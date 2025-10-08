به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سپری ،مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه، به طور تقریبی تمام استان‌ها در تامین سبزی و محصولات جالیزی کشور براساس توانمندی‌های اقلیمی نقش دارند، افزود: به دلیل خشکسالی‌های پی در پی، کم شدن آب رودخانه‌ها و پایین رفتن سطح آب در چاه‌ها، کشاورزان به استفاده از آبیاری مدرن رو آوردند.