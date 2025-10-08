به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل امور شهری استانداری لرستان با اشاره به اهمیت مدیریت پسماندهای شهری و طرح جامع مدیریت پسماند بر ضرورت به روزرسانی طرح جامع مدیریت پسماند با محوریت سازمان همیاری شهرداری‌ها با همکاری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد.



قدرت الله فلاح نژاد به حجم زیاد پسماندها به ویژه نخاله های ساختمانی در حاشیه حریم راههای در استان اشاره کرد و افزود: شهرداری،راهداری ها و دستگاههای اجرایی باید نسبت به جمع آوری پسماندها و نخاله های ساختمانی اقدام کنند.



مدیرکل امور شهری همچنین با اشاره به اینکه مسئله ی پسماند علاوه بر حوزه ی بهداشتی یا زیست محیطی می تواند مباحث اقتصادی بسیار مهمی داشته باشد بر لزوم تجمیع محل‌های دفن پسماند استان و فراخوان جذب سرمایه‌گذار در این زمینه تاکید کرد.



کامران فرمان پور مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان هم با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در استان گفت: یکی از ضروریات اجرای مدیریت پسماند تفکیک از مبدا پسماند است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد.





