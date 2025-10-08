صف آرایی گلبرگ تاکستان مقابل نماینده خوزستان
خبرهایی از صف آرایی گلبرگ تاکستان مقابل نماینده خوزستان تا پذیرایی فوتبالیستهای امید شمس آذر از نماینده ارومیه را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۱ فردا در سالن امام خمینی تاکستان برگزار خواهد شد.
نماینده استان با دو برد و کسب ۶ امایاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد.
پذیرایی فوتبالیستهای امید شمس آذر از نماینده ارومیه
نماینده استان در هفته دوم این رقابتها به مصاف نود ارومیه میرود.
این دیدار از ساعت ۱۵ و سی دقیقه فردا در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار خواهد شد.
تیم امیدهای شمس آذر بازی نخست خود را مقابل تراکتور واگذار کرد.
کبدی کار قزوینی در اردوی تیم ملی
کادرفنی تیم کبدی جوانان کشور مهدی قهرمانی را به اردو دعوت کرد.
ملی پوشان تمرینات خود را تا بیست و سوم مهر در تهران پیگیری میکنند.
تیم ملی کبدی جوانان برای مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین آماده میشود.