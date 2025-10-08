پخش زنده
سامانه ۱۹۷ انتظامی استان اصفهان بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت و ثبت تماسهای مردمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان، گفت: نظارت مردمی بر سازمانهای عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار و اصل هشتم قانون اساسی نیز مبنای مناسبی به منظور تحقق نظارت مردمی بر ادارات دولتی فراهم آورده است.
سرهنگ حسین بساطی در خصوص تفاوت ۱۹۷ با شماره ۱۱۰ گفت: این شماره تلفن فقط برای نظارت مردم بر عملکرد پلیس راهاندازی شده است تا از طریق آن بتوان عملکرد نیروی انتظامی را بهبود و ارتقا و به مطالبات مردم در اسرع وقت پاسخ داد.
وی هدف اصلی از راه اندازی دفتر نظارت همگانی پلیس ۱۹۷ را گسترش فرهنگ جامعهمحوری و اعتمادسازی عمومی، فراهم کردن بستر تصمیمگیری برای فرماندهان پلیس از طریق جمعآوری نظریات و دیدگاههای مردمی و مطالبات آنها عنوان کرد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: این سامانه هماکنون به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت تماسهای مردمی و ثبت پیامهای آنها در قالب پیشنهاد، تقدیر، انتقاد و یا شکایت از عملکرد بخشهای مختلف فرماندهی انتظامی استان اصفهان و کارکنان آن و ابزاری است تا مردم بتوانند نظریات، پیشنهادها و مشکلات خود را بهطور مستقیم با فرمانده انتظامی استان و سایر مدیران این فرماندهی در میان بگذارند.
سرهنگ بساطی همچنین افزود: علاوه بر ثبت ۲۴ ساعته تماسهای مردمی، جلسههای ملاقات مردمی فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز به صورت هر دو هفته یکبار از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در دفتر نظارت همگانی پلیس استان واقع در خیابان بزرگمهرجنب کلانتری ۱۴ برگزار میشود.