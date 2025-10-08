پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی اسکو از صدور ۴۸۲ فقره سند برای ۲۱۶ هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان در ششماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل فرشبافیان هدف از اجرای این طرح را تثبیت مالکیت کشاورزان، جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد بستر مطمئن برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی عنوان کرد.
وی افزود: تحقق این هدف با همکاری مؤثر اداره ثبت اسناد و املاک، اداره منابع طبیعی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفته است.
فرشبافیان ادامه داد: اجرای این طرح، تأثیر مستقیمی در رونق تولید و امنیت غذایی منطقه دارد. با سنددار شدن اراضی، کشاورزان میتوانند با اطمینان خاطر بیشتری در زمینهای خود سرمایهگذاری کرده، از تسهیلات بانکی استفاده نموده و با انگیزه بالاتری به توسعه کشت و زرع بپردازند.
به گفته وی برنامهریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۴ بخش قابلتوجهی از اراضی کشاورزی شهرستان اسکو سنددار شوند.