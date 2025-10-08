به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل فرشبافیان هدف از اجرای این طرح را تثبیت مالکیت کشاورزان، جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد بستر مطمئن برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی افزود: تحقق این هدف با همکاری مؤثر اداره ثبت اسناد و املاک، اداره منابع طبیعی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفته است.

فرشبافیان ادامه داد: اجرای این طرح، تأثیر مستقیمی در رونق تولید و امنیت غذایی منطقه دارد. با سنددار شدن اراضی، کشاورزان می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری در زمین‌های خود سرمایه‌گذاری کرده، از تسهیلات بانکی استفاده نموده و با انگیزه بالاتری به توسعه کشت و زرع بپردازند.

به گفته وی برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۴ بخش قابل‌توجهی از اراضی کشاورزی شهرستان اسکو سنددار شوند.