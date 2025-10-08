پخش زنده
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، پنجمین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر خوزستان در محل دائمی نمایشگاههای خوزستان در اهواز برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پنجمین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر خوزستان دستاوردها و ظرفیتهای تولیدی، اقتصادی و فرهنگی روستاییان و عشایر استان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، صنایعدستی، دامپروری، فرآوری محصولات، گردشگری و تولیدات بومی به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه با تعداد ۷۴ غرفه برگزار شده و هدف از برگزاری این رویداد، معرفی توانمندیهای اقشار مولد روستایی و عشایری، حمایت از توسعه پایدار در مناطق محروم و ترویج اقتصاد روستامحور است.
این نمایشگاه از ۱۵ تا ۱۸ مهر به مدت چهار روز پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۷ الی ۲۲ از این نمایشگاه دیدن کنند.