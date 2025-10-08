نودمین دوره رقابت‌های وزنه برداری مردان و سی و سومین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ در فورده نروژ ادامه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از رقابت‌ها در سالن فورده هوست برگزار می‌شود و وزنه برداران روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین از حضور با پرچم کشور خود محروم شدند. نتایج مسابقات به این شرح است:

* مردان:

۷۹ کیلوگرم:

۱- ریزکی جونیانسیاه از اندونزی ۱۵۷ کیلوگرم در یک ضرب / ۲۰۴ کیلوگرم در دو ضرب و مجموع ۳۶۱ کیلوگرم (رکورد دو ضرب جهان) (تصویر دارد.)

- جونیانسیاه رکورد دو ضرب جهان را که طبق استاندارد‌های جدید فدراسیون بین المللی ۲۰۲ کیلوگرم تعیین شده بود، ۲ کیلوگرم ارتقا داد.

۲- ری چونگ سونگ از کره شمالی ۱۶۳ / ۱۹۷ / ۳۶۰ کیلوگرم

۳- عبدالرحمان یونس از مصر ۱۶۲ / ۱۹۸ / ۳۶۰ کیلوگرم

- در حرکت یک ضرب این دسته ری چونگ سونگ، یونس و جونیانسیاه اول تا سوم شدند. در این حرکت عبدالله بیرانوند در گروه بی با بلند کردن وزنه‌های ۱۴۹، ۱۵۳ و ۱۵۶ کیلویی در مجموع ششم شد. در حرکت دو ضرب جونیانسیاه اول شد و رحمت اروین عبدالله از اندونزی با ۲۰۳ کیلوگرم دوم و سون هیون هو از کره جنوبی با ۱۹۸ کیلو سوم شدند. بیرانوند وزنه‌های ۱۷۶، ۱۸۱ و ۱۸۴ کیلوگرمی را بالای سر برد و در رده یازدهم قرار گرفت. در مجموع هم بیرانوند ۳۴۰ کیلو نهم شد.

۸۸ کیلوگرم:

۱- ییسون لوپس از کلمبیا ۱۷۷ کیلوگرم در یک ضرب / ۲۱۰ کیلوگرم در دو ضرب و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم (رکورد یک ضرب و مجموع جهان)

- جونیانسیاه رکورد دو ضرب جهان را که طبق استاندارد‌های جدید فدراسیون بین المللی ۲۰۲ کیلوگرم تعیین شده بود، ۲ کیلوگرم ارتقا داد. لوپس همچنین رکورد دو ضرب جهان را که طبق استاندارد‌های جدید فدراسیون بین المللی ۳۸۳ کیلوگرم تعیین شده بود، ۴ کیلوگرم ارتقا داد.

۲- رو کوانگ ریول از کره شمالی ۱۶۲ / ۲۱۵ / ۳۷۷ کیلوگرم (رکورد دو ضرب جهان)

- کوانگ ریول رکورد دو ضربی جهان را که طبق استاندارد‌های جدید فدراسیون بین المللی ۲۱۴ کیلوگرم تعیین شده بود، یک کیلوگرم ارتقا داد.

۳- مارین روبو از مولداوی ۱۶۹ / ۲۰۰ / ۳۶۹ کیلوگرم

- در حرکت یک ضرب این دسته پس از لوپس، آرلی مندس از شیلی با ۱۷۲ کیلوگرم دوم شد و روبو در رده سوم قرار گرفت. در این حرکت ایلیا صالحی از ایران پس از دو تلاش بر وزنه ۱۵۷ کیلویی غلبه کرد و با بلند کردن وزنه ۱۶۳ کیلوگرمی چهارم شد. در حرکت دو ضرب کوانگ ریول اول، لوپس دوم و روبو سوم شدند. صالحی نیز پس از بلند کردن وزنه ۱۹۳ کیلوگرمی، دو بار در سد وزنه ۲۰۲ کیلویی ناکام ماند و در نهایت هشتم شد. صالحی در مجموع با ۳۵۶ کیلوگرم در رده ششم قرار گرفت.

- در ادامه این دوره از مسابقات تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی، علی عالی پور و علیرضا معینی را در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری، مهدی کرمی و ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم را روی تخته می‌فرستد.

زنان: ایران شرکت کننده ندارد.

۶۹ کیلوگرم:

۱- سونگ کوک هیانگ از کره شمالی ۱۲۰ کیلوگرم در یک ضرب / ۱۵۰ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۲۷۰ کیلوگرم (رکورد جدید یک ضرب، دو ضرب و مجموع جهان)

۲- جولیت رودریگس از کلمبیا ۱۱۰ / ۱۳۱ / ۲۴۱ کیلوگرم

۳- اینگرید سگورا از بحرین ۱۰۷ / ۱۳۴ / ۲۴۱ کیلوگرم (رکورد یک ضرب و مجموع جوانان آسیا)

- در حرکت دو ضرب پس از کوک هیانگ، سگورا دوم و چن ون هوی از تایوان با ۱۳۲ کیلوگرم سوم شدند.

** رده بندی مدالی (مجموع مردان و زنان):

۱- کره شمالی ۱۷ طلا ۵ نقره ۱ برنز

۲- تایلند ۳، ۲، ۳،

۳- چین ۳، ۱، ۳،

۴- کلمبیا ۲، ۴، ۱،

۵- ترکیه ۲، ۱، ۲،

۵- اندونزی ۲، ۱، ۲،

۷- رومانی ۱، ۲ -

- تا کنون ۲۱ کشور مدال گرفته‌اند.

---

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ در بخش مردان تیم‌های چین، ایران (یک طلا ۳ نقره و ۶ برنز) و کره شمالی اول تا سوم شدند و در بخش زنان تیم‌های کره شمالی، چین و کلمبیا در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم بانوان ایران چهل و نهم شد.

-------------

- در تاریخ وزنه برداری قهرمانی جهان و در رده بندی مدالی مجموع مردان (بدون احتساب این دوره)، روسیه با احتساب مدال‌های شوروی سابق با ۱۷۲ مدال طلا، ۱۱۶ نقره و ۵۴ برنز همچنان در صدر است. تیم‌های بلغارستان با ۷۵ طلا، ۶۲ نقره و ۴۳ برنز در رده دوم و چین با ۵۲ طلا، ۴۵ نقره و ۳۱ برنز در رده سوم قرار دارند. تیم ایران نیز با ۲۵ طلا ۱۵ نقره و ۲۸ برنز در رده ششم قرار گرفت.

در رده بندی انفرادی واسیلی آلکسیف اسطوره فقید وزنه برداری شوروی سابق، با ۸ طلا رکورد دار است و یوریک واردانیان ستاره فقید وزنه برداری شوروی سابق و نعیم سلیمانوف (سلیمان اوغلو) ستاره فقید بلغارستان / ترکیه با ۷ طلا و یک نقره دوم مشترک هستند. لاشا تالاخادزه از گرجستان با ۷ مدال طلا در رده چهارم قرار دارد.

از ایران محمد نصیری با ۵ طلا، یک نقره و ۳ برنز رده پانزدهم را در اختیار دارد و حسین رضا زاده با ۵ طلا بیست و چهارم است.

در رده بندی مدالی مجموع زنان، تیم چین با ۱۴۵ طلا، ۵۰ نقره و ۱۵ برنز در صدر است و روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۱۸ طلا ۲۲ نقره و ۱۴ برنز دوم و تایوان (چین تایپه) با ۱۷ طلا ۲۰ نقره و ۲۲ برنز سوم هستند. بانوان ایران تا کنون در رقابت‌های قهرمانی جهان مدال کسب نکرده‌اند.

در رده بندی انفرادی زنان تاتیانا کاشیرینا از روسیه با ۵ طلا و ۳ نقره رکورد دار است و کو سینگ، چون از تایوان با ۵ طلا، یک نقره و یک برنز دوم و دنگ وی از چین با ۵ طلا سوم هستند.

تیم ایران در بخش مردان در سال ۲۰۱۷ در آناهایم آمریکا برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

دوره آتی این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۶ در نینگبو چین برگزار خواهد شد.