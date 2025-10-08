به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا افلاطونی در نشست تخصصی معاونت امور جنگل که در چالوس برگزار شد، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه برای صیانت از جنگل‌های هیرکانی تأکید کرد و گفت: جنگل‌های هیرکانی میراث طبیعی و ملی ما و نگهبانان خاک، آب و هوای ایران هستند و حفاظت از آنها تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی ملی است که بدون همدلی، نگاه علمی و مشارکت همه‌جانبه به نتیجه نخواهد رسید.

وی با اشاره به اهمیت حضور میدانی مدیران در عرصه‌ها افزود: تصمیم گرفتم در نخستین ماه کاری خود، در دل جنگل و در کنار مدیران و کارشناسان میدانی باشم تا گفت‌و‌گو، آسیب‌شناسی و تصمیم‌سازی از متن عرصه آغاز شود. حفاظت از جنگل‌ها پشت میز اتفاق نمی‌افتد، بلکه در میان درختان و در کنار مردم معنا پیدا می‌کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه جنگل‌های کشور در دهه‌های گذشته دستخوش تغییرات اقلیمی، مدیریتی و حقوقی شده‌اند، گفت: اکنون زمان بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و فنی رسیده است. باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم، دانش روز را به خدمت بگیریم و با برنامه‌ای جامع، آینده جنگل‌های ایران را تضمین کنیم.

افلاطونی با اشاره به توانمندی کارشناسان و متخصصان و نقش آنها در بهینه سازی مدیریت فنی و حقوقی جنگل گفت: جنگل‌های کشور در دهه‌های گذشته در ابعاد فنی، اقلیمی و حقوقی دچار تغییرات متعددی شده‌اند، تا قبل از سال ۹۶ بیش از یک میلیون هکتار برای جنگل‌های هیرکانی طرح تهیه‌شده است، قطعا این طرح‌ها دارای معایب و محاسنی است، آسیب‌شناسی فنی و مدیریتی در این حوزه، لازمه تصمیم‌گیری‌های درست و مؤثر است و این امر جز با تشریک‌مساعی و همفکری متخصصان و کارشناسان این حوزه محقق نخواهد شد.

وی افزود: اطلاعات، ثروتی عظیم برای سازمان است و خوشبختانه در حوزه جنگل‌های هیرکانی، داده‌های ارزشمندی از زمان اجرای طرح‌های جنگلداری در دسترس است. این اطلاعات، نقشه‌ها و داشته‌های فنی و حقوقی سرمایه‌های واقعی ما محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان منابع طبیعی گفت: سازمان منابع طبیعی برای حفاظت از جنگل‌های شمال و توسعه پوشش جنگلی در سایر مناطق کشور، رویکردی یکپارچه و دانش‌محور را دنبال می‌کند و در این مسیر از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، جوامع محلی و نهاد‌های همکار بهره خواهد گرفت.

به گفته افلاطونی، این نشست بخشی از رویکرد جدید سازمان برای تمرکز بر مدیریت میدانی، هم‌افزایی استانی و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های فنی، مدیریتی و حمایتی در حوزه جنگل‌های کشور است.