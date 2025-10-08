ارزیاب ایکوموس در پرونده نامزدی ثبت جهانی دژ الموت و استحکامات مربوط در دیدار با قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، بر پیشینه تاریخی و تمدن کهن ایران صحه گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «معطی المعطی» علی دارابی در این دیدار با اشاره به ملیت المعطی گفت: ایران و عمان دو کشور و دو ملتی هستند که در طول تاریخ، در غم و شادی کنار هم بوده‌اند.

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی افزود: ثبت جهانی در ایران اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم طی سال‌های اخیر با ثبت پرونده‌های مشترک، برخی عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و رتبه ایران را ارتقا دهیم.

او افزود: ۲۹ اثر ملموس و طبیعی در ۱۱۴ سایت جهانی داریم و ۲۶ پرونده در ثبت میراث ناملموس است.

دارابی ابراز امیدواری کرد «الموت» به عنوان سی‌امین اثر ملموس ایران، سال آینده در فهرست جهانی یونسکو ثبت شود.

المعطی هم در این دیدار، سفر به قزوین و الموت را یک مأموریت متفاوت ارزیابی کرد و گفت: ایران یک تمدن کهن است و آثار بسیاری از آن قابلیت ثبت جهانی دارد، اما علاوه بر دیدگاه‌های علمی و باستان‌شناسی، بسیاری از مؤلفه‌های دیگر هم اهمیت دارد و باید مورد ملاحظه قرار گیرد.