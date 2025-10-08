با حضور سخنگو و معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی کل انتطامی کشور ساختمان جدید مرکز مشاوره و مددکاری آرامش انتظامی گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ سخنگو و معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی کل انتطامی کشور گفت:هزار و دویست دایره مشاوره و مددکاری در سطح کلانتری های کشور فعالیت دارند که ۱۸۰۰ مشاوره و مددکار فعالیت می کنند.

سردار سعید منتظر المهدی افزود: در شش ماه امسال ۵۸۰ هزار پرونده در این دوایر در سطح کشور ارجاع داده شده که پس از انجام مشاوره ها از ارجاع پرونده ها به دستگاه قضایی با هدف مصالحه جلوگیری و منجر به مصالحه هفتاد درصد پرونده ها شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا افزود: در گلستان از پانزده هزار پرونده به دوایر مشاره ارجاع داده شد که ۷۵ درصد منجر به صلح شد.

سخنگوی فراجا همچنین از تولیدات جدید فیلم و سریال پلیسی با همکاری رسانه ملی خبر داد.