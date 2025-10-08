پخش زنده
۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی شهرستان درمیان تسطیح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان درمیان گفت: عملیات تسطیح ۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای شوسه و خاکی این شهرستان در نیمه نخست امسال برای تردد آسان و در راستای برطرف کردن ناهمواریهای بوجود آمده انجام شده است.
نوری مقدم افزود: این عملیات توسط ۲ تیم در چهار بخش مرکزی، قهستان، میاندشت و گزیک شهرستان درمیان اجرایی شده و هم اکنون تردد ایمن و روان ساکنین این روستاها در این محورها جریان دارد.