به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان درمیان گفت: عملیات تسطیح ۴۰۰ کیلومتر از مسیر‌های شوسه و خاکی این شهرستان در نیمه نخست امسال برای تردد آسان و در راستای برطرف کردن ناهمواری‌های بوجود آمده انجام شده است.

نوری مقدم افزود: این عملیات توسط ۲ تیم در چهار بخش مرکزی، قهستان، میاندشت و گزیک شهرستان درمیان اجرایی شده و هم اکنون تردد ایمن و روان ساکنین این روستا‌ها در این محور‌ها جریان دارد.