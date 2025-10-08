به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این پس لرزه به بزرگی ۲ و ۷ دهم ریشتر ساعت ۴ و۲۸ دقیقه بامداد در شمال شرق زواره به وقوع پیوست.

منصور شیشه فروش افزود: این پس لرزه خساراتی در بر نداشت.

وی با اشاره به اینکه از بامداد یازدهم مهر ما تا کنون پنج زمین لرزه در این منطقه اتفاق افتاده گفت: زلزله بامداد یازدهم مهر ماهِ زواره به بزرگی پنج و ۳ ریشتری در ۱۰ شهرستان استان اصفهان و همچنین در استان‌های یزد، قم، سمنان، البرز (کرج) و تهران نیز احساس شد.

وی گفت: این زلزله در بخش زواره از توابع شهرستان اردستان، علاوه بر خسارت به تعدادی از اماکن مسکونی، موجب ترک‌خوردگی در مسجد جامع تاریخی زواره و برخی بنا‌های میراثی منطقه شده بود.

شهر زواره ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت شده دارد.