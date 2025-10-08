به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش مرتبط با فساد از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت می‌شود و مبنای بسیاری از پرونده‌های سازمان بازرسی گزارشاتی است که به این سامانه ارسال می‌شود.

سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ابزار‌های مهم در جهت افزایش شفافیت، پاسخگویی و ارتقای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی، نقش حیاتی ایفا می‌کند.

این سامانه با هدف دریافت و پیگیری شکایات، گزارش‌های مردمی و تخلفات اداری، بستری مناسب برای مشارکت فعال شهروندان در فرآیند نظارت و مبارزه با فساد فراهم آورده است.

سامانه گزارش فساد سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۶.bazresi.ir است. این سامانه زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و امکانِ اطلاع دادن فساد (حتی به صورت ناشناس) را فراهم کرده است. همچنین جهت گزارش فساد علاوه بر سامانه اینترنتی، می‌توان از طریق شماره تماس ۱۳۶ به صورت تلفنی اقدام کرد.

وی افزود: پس از ثبت شکایت یا گزارش فساد، یک کد رهگیری به فرد گزارش‌دهنده اختصاص داده می‌شود که امکان رصد تمام مراحل رسیدگی به شکایت یا گزارش را فراهم می‌کند و نتیجه نهایی نیز به اطلاع شخص گزارش‌دهنده خواهد رسید. در صورت عدم رضایت گزارش‌دهنده از نحوه عملکرد دستگاه مربوطه یا روند رسیدگی، موضوع به مسئولان ذی‌ربط سازمان بازرسی ارجاع شده و اقدامات لازم از جمله تشکیل پرونده علیه افرادی که به موقع اقدام نکرده‌اند، صورت می‌پذیرد.