مسابقات روز نخست رقابتهای کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان در مجارستان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روز نخست رقابتهای کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان در گروههای B و E برگزار شد و تیم ایران توسط شهاب معینی فر در وزن ۱۰۰ کیلوگرم به مدال طلا، سیدعبدالرضا رضوی در وزن ۷۸ کیلوگرم و حمیدرضا ربیعی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
گروه B:
۷۸ کیلوگرم: سید عبدالرضا رضوی (مدال برنز)
۸۸ کیلوگرم: یوسف آزاد رنجبر (مدالی کسب نکرد)
۱۰۰ کیلوگرم: شهاب معینی فر (مدال طلا)
گروه E:
۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا ربیعی (مدال برنز)
۸۸ کیلوگرم: حسن فتاحی (مدالی کسب نکرد)