

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان در گروه‌های B و E برگزار شد و تیم ایران توسط شهاب معینی فر در وزن ۱۰۰ کیلوگرم به مدال طلا، سیدعبدالرضا رضوی در وزن ۷۸ کیلوگرم و حمیدرضا ربیعی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

گروه B:

۷۸ کیلوگرم: سید عبدالرضا رضوی (مدال برنز)

۸۸ کیلوگرم: یوسف آزاد رنجبر (مدالی کسب نکرد)

۱۰۰ کیلوگرم: شهاب معینی فر (مدال طلا)

گروه E:

۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا ربیعی (مدال برنز)

۸۸ کیلوگرم: حسن فتاحی (مدالی کسب نکرد)