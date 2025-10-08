

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردو که ساعت ۱۵:۰۰ جمعه ۱۸ مهرماه در محل تمرینات می‌باید حضور داشته باشند به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)، میلاد والی‌زاده (مازندران)، علی یحیی‌پور (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)، رضا مومنی (مازندران)، اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)، یاسین رضایی (مازندران)، آرمین حبیب‌زاده (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)، عباس ابراهیم‌زاده (مازندران)، ابراهیم الهی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، امیرمحمد یزدانی (مازندران)، محمدرضا شاکری (لرستان)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)، مهدی یوسفی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران)، ابوالفضل رحمانی (مازندران)، ابوالفضل شمسی‌پور (تهران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)، محمد مبین عظیمی (کردستان)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)، احمد بذری (مازندران)، ابوالفضل بابالو (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)، ابوالفضل محمدنژاد (تهران)، محمدرضا لطفی (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی، مهدی تقوی، فرید دژم‌خوی، فرشید قبادی

دکتر تغذیه: امیر رشید لمیر

آنالیزور: علی مدهنی، سعید ابراهیمی

مربی بدنساز: آقاعلی قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیری

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

سرپرست: محمدجواد یزدانی‌نیا