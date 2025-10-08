پخش زنده
اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان و کمتر از ۲۳ سال کشورمان ۱۸ تا ۲۷ مهر در کمپ تیمهای ملی کشتی (خانه کشتی شهید صدرزاده) برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردو که ساعت ۱۵:۰۰ جمعه ۱۸ مهرماه در محل تمرینات میباید حضور داشته باشند به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)، میلاد والیزاده (مازندران)، علی یحییپور (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)، رضا مومنی (مازندران)، اهورا خاطری (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)، یاسین رضایی (مازندران)، آرمین حبیبزاده (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)، عباس ابراهیمزاده (مازندران)، ابراهیم الهی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، امیرمحمد یزدانی (مازندران)، محمدرضا شاکری (لرستان)
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)، مهدی یوسفی (تهران)
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور (مازندران)، ابوالفضل رحمانی (مازندران)، ابوالفضل شمسیپور (تهران)
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)، محمد مبین عظیمی (کردستان)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)، احمد بذری (مازندران)، ابوالفضل بابالو (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)، ابوالفضل محمدنژاد (تهران)، محمدرضا لطفی (مازندران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی، مهدی تقوی، فرید دژمخوی، فرشید قبادی
دکتر تغذیه: امیر رشید لمیر
آنالیزور: علی مدهنی، سعید ابراهیمی
مربی بدنساز: آقاعلی قاسم نیان
ماساژور: سجاد امیری
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی
سرپرست: محمدجواد یزدانینیا