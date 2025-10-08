به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: کاروان راهیان نور در قالب ۸۰ نفر از علاقمندان به زیارت مناطق عملیاتی از تکاب راهی منطقه عملیاتی عاشورای یک در مایین بلاغ این شهرستان شدند.

کرامتی افزود: هدف از اعزام این علاقمندان آشنایی آنان با مشهد الشهدای منطقه عملیاتی عاشورای یک در منطقه عمومی مایین بلاغ این شهرستان بود.

وی گفت: عملیات عاشورای یک با هدف سرکوبی عناصر ضد انقلاب و مزدوران رژیم بعثی عراق در عقبه جبهه خودی در محور شمالی جنگ و در منطقه عملیاتی مائین بلاغ تکاب توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد.

کرامتی افزود: شهرستان تکاب همزمان با دفاع مقدس درگیر حملات پی در پی گروهک‌های ضد انقلاب کومله و دوموکرات در منطقه بود و راه‌های مواصلاتی و روستا‌های این شهرستان سال‌ها در سیطره اشرار منطقه بود که برای آزادی از لوث وجود این ایادی خود فروخته و در جنگ تحمیلی ۴۵۳ شهید سر افراز تقدیم انقلاب نموده است.