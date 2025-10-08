پخش زنده
سریال جدید «الگوریتم» و فیلم سینمایی «کتابخانه گمشده» از شبکه سه و مجموعه مستند علمی پژوهشی «دمی درنگ» از شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم علاقه مندان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «الگوریتم» به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در مرکز تولیدات حادثهای سیمافیلم و به نویسندگی آرش قادری در گونه حادثهای ـ پلیسی ساخته شده است.
این سریال بعد از اتمام سریال «بوقچی» از سه شنبه ۱۵ مهر ماه در جدول پخش شبکه سه قرار گرفته است.
در این سریال بازیگرانی همچون مهدی زمینپرداز، پیام احمدینیا، بهار قاسمی، بهادر زمانی، سعید شریف، امیرکاوه آهنینجان، محسن قصابیان، فرشید زارعیفرد، محمدرسول صفری، علی جلالی، سیاوش گرجستانی، مهدی علیپور، سانای امیرآبادی، سلمان فرخنده، کامران کاظمی، هدیه رضایی، سعید نبوی، نیکو آزاد، مریم ماهور، صالح صارمی و سام نوری به ایفای نقش پرداختهاند.
محتوای این سریال جدید درباره موضوع تأمین مالی گروههای تروریستی و همکاری نهادهای امنیتی و پلیس در مقابله با این پدیده است و در خلاصه داستان «الگوریتم» آمده است: «پیاده که به ته خط رسید، بازی عوض میشه، بازیگر واقعی همون مهره ایه که دیده نمیشه، مهرهای که نمیبینی، سرنوشتت رو رقم میزنه. حرکت بعدی همیشه از تو جلوتره. سربازی که به ته خط میرسه، سرباز نیست، وزیره!».
سریال «الگوریتم» هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه پخش میشود و بازپخش آن روز بعد حوالی ساعات ۹:۳۰ و ۱۴ روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی «کتابخانه گمشده»
فیلم سینمایی «کتابخانه گمشده» امشب ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «کتابخانه گمشده» به کارگردانی «گلب اورلاف» تولید شده است.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تیخون ژیزنفسکی، الکسی سربریاکوف و دیانا پوژارسکایا آمده است: ایلیا جوانی است که در زمینه ساخت اسکوتر کار میکند. با مرگ مادربزرگش در ۱۰۳ ساگی خانه او را به ارث میبرد. ایلیا که قصد زندگی در خانه را دارد ابتدا آنجا را بازسازی میکند و با خراب کردن دیوار خانه یک جلد کتاب از جنس چوب که روی آن با خط سیریلیک نگارش شده است را مییابد.
کتاب را همانند قاب عکس به دیوار آویزان کرده و از آن عکس میگیرد و عکس را در فضای مجازی به اشتراک میگذارد.
فردی به نام مکس با پیشنهاد مبلغ بالایی پول قصد گرفتن آن جلد چوبی کتاب را دارد. ایلیا قبول نمیکند، اما ...
مستند «دمی درنگ»
مجموعه مستند علمی پژوهشی «دمی درنگ» با موضوع شگفتیهای خلقت انسان از بعد روح و روان، بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میرود.
این مستند با بررسی ابعاد مختلف روح و روان انسان روز جمعه ۱۸ مهر ساعت ۹:۳۰ صبح پخش میشود.
مجموعه «دمی درنگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی ابراهیم جاهد و نویسندگی حجتالاسلام عباس سلطانی ثانی با همکاری ۶۰ نفر از اساتید هیئت علمی دانشگاههای معتبر کشور در گروه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما تولید شده است.
هدف این مستند علمی پژوهشی، نگاهی نو و متفاوت به ابعاد مختلف روح و روان انسان است؛ نگاهی که در آن به شگفتیهای خلقت پرداخته میشود و پاسخ به سوالات مهم در زمینه روح، روان، نفس ، عقل ، دل و حالات روحی و روانی انسان در شرایط مختلف مانند خواب ، کما، مرگ و دیگر توانمندیهای منحصربهفرد انسان مورد بررسی قرار میگیرد.
مستند «دمی درنگ» برای انسانهای جستجوگر، فرصتی است تا به کشف رازهایی بپردازند که پیش از این تنها در افکار و ذهنهای فلسفی و عرفانی مورد توجه قرار گرفته بود.