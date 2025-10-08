به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مرتضی امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار یک واحد صنفی، ۵۰ تن برنج سفید محصول امسال را که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود، کشف کردند و این تخلف را به تعزیرات حکومتی استان گزارش کردند.

وی با بیان اینکه این پرونده در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت، اتهام صاحب این واحد صنفی را اثبات و متخلف را به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.