مدیر امور تحصیلی حوزههای علمیه کشور گفت: ثبتنام متقاضیان شرکت در نهمین دوره المپیاد علمی حوزههای علمیه آغاز شد و تا ۲۵ مهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محمد فرهودی گفت: المپیاد علمی حوزههای علمیه هر سال یک بار در دو مرحله استانی و کشوری برگزار میشود.
وی زمان برگزاری آزمون استانی را ۲۱ و ۲۲ آبان ماه اعلام کرد و افزود: تمامی طلابی که در آزمون استانی امتیاز ۷۰ به بالا را کسب کنند به مرحله کشوری راه پیدا میکنند.
فرهودی افزود: مرحله استانی به صورت موضوعی در حوزههای دانشی صرف، نحو، بلاغت، منطق، احکام، فقه و اصول، علوم عقلی، تفسیر و فقه معاصر در مقاطع مختلف و در قالب برنامههای آموزشی جدید، جاری، سفیران هدایت و مشکات برگزار میشود.
مدیر امور تحصیلی حوزههای علمیه با بیان اینکه مسابقات کشوری در اردوی متمرکز، همراه با آموزشها و برنامههای ویژه برگزار میشود، حضور همه داوطلبان مرحله کشوری را در این اردو الزامی دانست.
به گفته حجتالاسلام فرهودی، مرحله کشوری این المپیاد در روزهای هشتم، نهم و دهم بهمن ماه برگزار میشود.
وی افزود: برای نفرات برتر این المپیاد تسهیلات آموزشی و امتیازهایی از قبیل جوایز نقدی، اهدای لوح تقدیر، مجوز انتخاب واحد بیشتر، اهدای لوازم کمک آموزشی، اولویت در جذب به عنوان مدرس و استاد، محاسبه امتیازهای در خدمات رفاهی و... طبق تائید شورای مرکزی مسابقات در نظر گرفته میشود.
حجتالاسلام فرهودی اظهار کرد: علاقهمندان برای شرکت در المپیاد علمی حوزههای علمیه (نجاح) تا ۲۵ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه پیشخوان مرکز مدیریت حوزههای علمیه در این رقابت علمی ثبتنام کنند.