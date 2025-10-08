پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ طرح جمعآوری متکدیان در شهرکرد اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: در این راستا ۲۸ متکدی جمعآوری و ساماندهی شدهاند که از این تعداد ۱۰ نفر زن، ۱۰ نفر مرد و ۸ کودک بودهاند.
جعفری اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۰ تماس سامانه ۱۳۷ مبنی بر جمعآوری متکدیان برقرار شده که با ورود کارشناسان مسئول در محل موضوع پیگیری و رفع شد.
وی ادامه داد: همچنین به بیش از ۱۳۰ متکدی در سطح شهر و بوستانها نیز اخطار داده شده است.