به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: در این راستا ۲۸ متکدی جمع‌آوری و ساماندهی شده‌اند که از این تعداد ۱۰ نفر زن، ۱۰ نفر مرد و ۸ کودک بوده‌اند.

جعفری اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۰ تماس سامانه ۱۳۷ مبنی بر جمع‌آوری متکدیان برقرار شده که با ورود کارشناسان مسئول در محل موضوع پیگیری و رفع شد.

وی ادامه داد: همچنین به بیش از ۱۳۰ متکدی در سطح شهر و بوستان‌ها نیز اخطار داده شده است.