تکواندوکاران مازندرانی با کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز در روز دوم رقابتهای جام دوستی ایران و کره جنوبی خوش درخشیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین روز از مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی پسران زیر ۲۱ سال تحت عنوان جام دوستی ایران و کره جنوبی سهشنبه ۱۵ مهرماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- و ۸۷+ کیلوگرم در سالن شهید پورشریفی تبریز پیگیری شد.
در وزن ۸۷+ کیلوگرم که با حضور ۲۴ تکواندوکار برگزار شد، حمیدرضا حسینی از زنجان با برتری مقابل امیرعلی مصباحی از خراسان رضوی مدال طلا را از آن خود کرد. مصباحی به نشان نقره دست یافت و ابوالفضل میرشاهی از البرز و مهدی فرسویان از مازندران به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
در وزن ۶۳- کیلوگرم نیز ۱۰۲ تکواندوکار به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت دو نماینده مازندران به فینال رسیدند؛ که با توافق مربیان و بازیکنان طاها رحمانی طلایی شد و محمدمهدی سعادتی مدال نقره این وزن را از آن خود کرد. سینا رضاعلیزاده از مازندران و متین رنجگر از آذربایجان شرقی نیز به صورت مشترک مدال برنز را کسب کردند.