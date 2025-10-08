به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس مرکز خدمات جامع سلامت «شیرخان کندازی» در مراسم افتتاح این طرح خیرساز گفت: این مرکز در زمینی به مساحت ۷۵۵ متر مربع و با زیربنای هزار و ۸۸۰ متر مربع در چهار طبقه ساخته شد.

کمال فخرپور افزود: هزینه اجرای این طرح افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال بوده که نیمی از آن، معادل ۱۰۰ میلیارد ریال، از سوی خیر نیک‌اندیش، «حمید کندازی» تامین شد.

فخرپور افزود: این مرکز به جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر در منطقه کوشک میدان، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهد؛ این خدمات شامل «پزشک خانواده»، «واکسیناسیون»، «مراقبت از نوزادان، کودکان، مادران باردار و سالمندان»، «سلامت محیط و کار» و نیز «خدمات مشاوره‌ای تغذیه و سلامت روان» است.