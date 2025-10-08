به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام فرمانده کل سپاه بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ

(سوره انفال، آیه ۶۰)

در آستانه فرا رسیدن " روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" به مقام شامخ فرماندهان و رزمندگان شهید دفاع مقدس به ویژه قهرمانان حماسه جاودان ۱۶ مهر ۱۳۶۶ خلیج فارس ، "شهیدان نادر مهدوی ،بیژن گُرد، نصرالله شفیعی ، غلامحسین توسلی، مهدی محمدی‌ها ،خداداد آبسالان و مجید مبارکی "که با نبردی جانانه قدرت پوشالی استکبار جهانی را در هم شکستند و خلیج فارس را گورستان متجاوزین کردند ، خاضعانه درود می فرستم.

این روز سترگ، نماد ایمان قوی، مقاومت هوشمند و اقتدار بازدارنده‌ی دریادلان غیور سپاه مقتدر مردمی است که با پیروی از فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، پرچم‌دار امنیت پایدار خلیج همیشه فارس، تنگه‌ی راهبردی هرمز و آب‌های پیرامونی جمهوری اسلامی ایران هستند.

خدای بزرگ را شاکریم که امروز نیروی دریایی پرافتخار و راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اتکا به سرمایه‌ی انسانی متعهد و مؤمن، مدیریت جهادی و انقلابی و فناوری‌های بومی و پیشرفته در حوزه‌های نبرد سطحی، زیرسطحی، موشکی، پهپادی، الکترونیک و سایبری، در جایگاه یک قدرت راهبردی و بازدارنده‌ی بلامنازع قراردارد و با تفهیم اقتدار خود به دشمنان ایران و ایرانی، نویدبخش امنیت پایدار در این منطقه‌ حساس و مهم است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ادامه‌ی راه درخشان و تمدن ساز شهیدان و تاسی به آموزه‌های مکتب الهام بخش مقاومت در چارچوب دکترین دفاعی ـ تهاجمی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی رزمی، اطلاعاتی و عملیاتی خود را در اوج نگاه داشته است و با صراحت به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی و ایران عزیز و سربلند هشدار می دهد:

هرگونه خطای محاسباتی آنان در خلیج فارس، تنگه‌ی هرمز و جزایر ایرانی، با پاسخی قاطع، فوری، کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

بی تردید نیروی دریایی سپاه امروز نه تنها ضامن امنیت ملی و منطقه‌ای ایران اسلامی، بلکه پایه‌گذار نظم نوین دریایی مبتنی بر عدالت، اقتدار و استقلال ملت‌ها در برابر سلطه‌طلبی استکبار جهانی است.

در این روز باافتخار، ضمن تبریک صمیمانه به سردار دریادار پاسدار تنگسیری، فرمانده دلاور نیروی دریایی سپاه و تمامی فرماندهان، رزمندگان و دریادلان مؤمن این نیرو، توفیق روزافزون آنان را در اجرای مأموریت‌های خطیر و راهبردی تحت عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و هدایت های داهیانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از خداوند متعال طلب می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی