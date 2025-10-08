به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فیلی، مدیر کل پست استان، در نشست خبری خود به مناسبت روز پست گفت: هم‌اکنون ۳۰۷ نقطه دسترسی مردم به خدمات پستی در استان داریم و ارتباط ما با مردم به‌صورت زیرپوستی و شبکه‌ای است.

مدیر کل پست استان با ارائه آمار از حجم مبادلات پستی، اظهار داشت: روزانه ۱۴ هزار مرسوله از سوی پست استان برای شهروندان جابجا می‌شود که این میزان در نیمه دوم سال به ۱۵ هزار مرسوله در روز می‌رسد. به‌طور میانگین، ۷۵۰ هزار مرسوله در ماه از سوی پست استان به شهروندان ارسال می‌شود.

فیلی رضایتمندی مردم را اولویت اصلی پست استان برشمرد و خاطرنشان کرد: در راستای خدمات بهتر به مردم، رتبه پست استان از ۲۰ به رتبه ۹ ارتقا پیدا کرده که این نشان از خدمت بی‌منت و افزایش خدمات بهتر به مردم است.

وی با تأکید بر نقش پستچی‌ها در کاهش ترافیک، توضیح داد: هر نیروی پستچی در روز نزدیک به ۱۵۰ مرسوله را جابجا می‌کند و این رویکرد باعث شده تا از ۱۵۰ تردد غیرضروری در استان جلوگیری شود.

هوشمندسازی و پست سبز در دستور کار

فیلی، پست را شریان نامرئی ارتباطات در کشور عنوان کرد و گفت خدمات پستی در سه بخش فیزیکی، الکترونیکی و مالی خلاصه می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های آتی، از اجرای طرح پست سبز در استان خبر داد و گفت: ما به دنبال راه‌اندازی موتورسیکلت‌های برقی در قالب پست سبز هستیم. رویکرد و خدمات پست از ارسال نامه به ارسال کالا و خدمات ارتقا یافته است.

مدیر کل پست استان، هوشمندسازی را گامی در جهت ارتقا و ارائه خدمات بهتر به مردم دانست و افزود: با توجه به صنعتی بودن استان قزوین، به دنبال راه‌اندازی لجستیک پستی برای جابجایی کالا‌های صنعتی در استان هستیم که در این راستا ناوگان حمل و نقل پستی را نوسازی خواهیم کرد.