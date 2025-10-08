پخش زنده
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و تأخیر در تعمیرات نیروگاهی، صنعت برق موفق شد ناترازی برق را مدیریت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عبدالامیر یاقوتی» با اشاره به ناترازی و تابستان بسیار سختی که پشت سر نهادیم، گفت: بخشی از این سختی مربوط به منابع محدود آبی بود، این محدودیت به شکلی بود که اگر از ابتدای سال مدیریت منابع آبی شکل نمیگرفت شرایط به مراتب بسیار سختتر و پیچیدهتر پیش میرفت.
وی تعمیرات نیروگاهی را عامل دیگر در ناترازی برقبرشمرد و افزود: به دلیل برخی از مسائل در حوزه گاز در زمستان سال گذشته، زمان تعمیرات اساسی بخشی از نیروگاههای کشور با تاخیر رخ داد. از طرف دیگر تابستان زودهنگامی را شروع کردیم و رشد دما از اواخر فروردین شروع شد که هرکدام شرایط را سختتر کردند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر با اشاره به مدیریت ناترازی برق گفت: مدیریت ناترازی به معنای مدیریت منابع محدود و توزیع به نحوی است که موجب اختلال نشود؛ بنابراین از همان ابتدا سعی شد تاطبق برنامه ضمن اطلاعرسانی به موقع به مردم، از تمامی ارکان در حوزه مدیریت مصرف استفاده شود تا انرژی مورد نیاز صنایع، کشاورزی و ادارات را با کمترین محدودیت تامین کنیم.