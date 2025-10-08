به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع «تغییر رویکرد‌های مدیریت در مواجهه با بحران‌های گردشگری» با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها در شرایط بحرانی گفت: با تصمیم‌گیری‌های تخصصی و همکاری نهاد‌ها می‌توان حتی در شرایط دشوار نیز گردشگری را به مسیر پویایی و رونق هدایت کرد.

او با اشاره به نگاه راهبردی دولت‌ها به توسعه گردشگری افزود: در دوره‌هایی که دولت رویکردی حمایتی نسبت به گردشگری داشته است، این بخش توانسته نقش مؤثری در اقتصاد و دیپلماسی فرهنگی کشور ایفا کند.

محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری داخلی و تقویت احساس امنیت گردشگران گفت: نگاه به گردشگری نباید تنها به بازار‌های محدود خلاصه شود. با تعریف مقاصد مکمل در مسیرهایی، چون تهران – مشهد، می‌توان ظرفیت‌های جدیدی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کرد.

او همچنین با اشاره به طراحی المان فرهنگی بکتاش ولی در نیشابور اظهار داشت: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات فرهنگی و جذب گردشگران از کشور‌های همسایه، به‌ویژه ترکیه، باشد.

در ادامه این نشست، علی‌اصغر مونسان وزیر اسبق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه در دولت گذشته تصمیمات تخصصی و حمایت‌گرانه‌ای در حوزه گردشگری اتخاذ شد، گفت: دیپلماسی گردشگری نقشی کلیدی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی ایران به جهان دارد. توسعه این دیپلماسی می‌تواند به ارتقای تصویر بین‌المللی کشور و مقابله با ذهنیت‌های نادرست کمک کند.

او افزود: احساس امنیت، آموزش مستمر و به‌روزرسانی شیوه‌های مدیریتی از عوامل اصلی پایداری و رشد صنعت گردشگری به شمار می‌روند.

محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های تاریخی و دانش علمی در مدیریت بحران‌ها گفت: ایران همواره سرزمینی پویا و تاب‌آور بوده است و می‌تواند با اتکا به تجربه‌های ارزشمند تاریخی، از چالش‌های کنونی نیز عبور کند.

زارعی آموزش را رکن اصلی توسعه گردشگری دانست و تصریح کرد: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری اجرای برنامه‌های آموزشی برای فعالان حوزه‌های مختلف از جمله تاکسی‌رانان، بوم‌گردان و مدیران محلی را در دستور کار دارد تا با ارتقای سطح دانش و مهارت‌ها، کیفیت خدمات گردشگری در سراسر کشور افزایش یابد.

ارشک مسائلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در سخنانی گفت: رویکرد توسعه گردشگری باید بر پایه اقدام‌های خرد، منسجم و اثرگذار استوار باشد. تجربه ساماندهی زیرساخت‌هایی، چون سرویس‌های بهداشتی در مسیر‌های پرتردد، نشان داده است که گام‌های کوچک می‌توانند نتایج بزرگ و ماندگار ایجاد کنند.