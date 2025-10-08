به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱۰ درصدی برخوردار است.

همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قوانین بودجه سنواتی کل کشور از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مهر ماه بالغ بر ۱.۱۱۲.۱۶۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۳۲ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل ۱۰۱ درصد سهمیه تعیین شده روزانه تحقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مهر ماه بالغ بر ۲۴۶.۸۴۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به ۲۷۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل ۸۴ درصد سهمیه تعیین شده روزانه تخقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است.

یادآور می‌شود به استناد اطلاعات اخذ شده از سامانه وزارت راه و شهرسازی بابت تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (که بخشی از عملکرد شبکه بانکی در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود) تا تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ از تعداد ۱،۰۸۵،۱۰۲ متقاضی که به منظور اخذ این تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند، تعداد ۹۲۲،۰۳۴ متقاضی موفق به اخذ ۱،۰۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن شده و تعداد ۱۶۳،۰۶۸ متقاضی نیز در مرحله تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات مزبور قرار دارند.