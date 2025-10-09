به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهندس رضاقلی زاده گفت: در راستای اجرای طرح حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با هدف تثبیت مالکیت قانونی، جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انجام شده است.

وی با بیان اینکه همکاری نزدیک اداره ثبت اسناد، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نقش مهمی در تحقق این هدف داشته است؛ افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها، روند صدور اسناد ادامه‌دار خواهد بود و تا پایان سال جاری، تعداد بیشتری از اراضی شهرستان صاحب سند خواهند شد.