به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر را دارند، باید حتماً از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا دهند؛ در غیر این صورت، امکان ثبت‌نام برای آنها وجود نخواهد داشت.

انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و براساس قانون انتخابات شورا‌ها و به ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

بر همین اساس، ستاد انتخابات کشور، ماه گذشته اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام شد که از ۲۱ تا ۲۷ مهر، زمان قانونی استعفای مقامات و مشاغل مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی است.

افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمان‌بندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.

ثبت‌نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت.

محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: زمان ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا را نیز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام خواهد کرد.