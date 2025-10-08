اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس و معاون وزیر کشور امروز در منطقه آزاد اروند موضوع آلودگی هوا و مصرف آب را به بحث و بررسی گذاشتند.

آلودگی هوا، موضوع نشست اعضای مجلس و معاون وزیر کشور در منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل محیط زیست خوزستان گفت: هنوز موضوع گرد و غبار خوزستان فراموش نشده است، اما دولت و مجلس آن را فراموش کرده‌اند و اعتبارات مقابله با آن و مدیریت کانون‌های گرد و غبار استان به صفر رسیده است

محمد جواد اشرفی افزود: موضوع آتش سوزی و انتشار دود از هور العظیم را طی ۷ ماه در شهر‌های غربی خوزستان داشته‌ایم، ۶۵ روز ناسالم داشته‌ایم و در ۱۵ روز از مهر گذشته ما ۶ روز ناسالم داشته‌ایم و مدارس ما تعطیل شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: هیچ اقدام عملیاتی از سوی مسئولان ملی انجام نشده است، اطفای حریق انجام نشده و توزیع ماسک مناسب انجام نگرفت، درخواست ما دستیابی به دیپلماسی قوی در کنترل آتش بخش‌های عراقی تالاب هورالعظیم است.

مدیرکل محیط زیست خوزستان یادآور شد: سدسازی‌های غیر استاندارد مشکلات فراوانی برای خوزستان ایجاد کرده است

فلر‌های نفتی موجب آلودگی زیست محیطی و ایجاد مشکلات برای مردم در اهواز شده‌اند. آتش سوزی مزارع نیشکر از چند روز آینده موجب تنگی نفس مردم خوزستان خواهد شد.

اشرفی با انتقاد از اینکه مدیریت فاضلاب‌های شهری حتی در آبادان و خرمشهر انجام نشده گفت: مدیریت غیراصولی پسماند‌ها از دیگر مشکلات حوزه زیست محیطی است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و نماینده تهران در این نشست از گردوغبار بعنوان از درد‌های بزرگ خوزستان به ویژه آبادان و خرمشهر یاد کرد و پرسید: با وجود همه‌ی هزینه‌ها در طی این سال‌ها چرا این بودجه‌ها اثر بخشی نداشته‌اند؟

سمیه رفیعی افزود: اگر قرار است در این زمینه کاری شود باید نظارت شود که بودجه کجا هزینه شده است. در این زمینه اقداماتی انجام شده و پیگیری‌ می شود.

وی این موضوع را که بر اساس مستندات رسیده بودجه‌ای که در اختیار مدیران قرار گرفته در جای خودش هزینه نشده است را رسانه ای کرد و افزود: این حق مردم نجیب خوزستان نیست.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: در مورد رودخانه اروند نگرانی‌هایی وجود دارد، این به لحاظ مسائل محیط زیستی برای ما بسیار مهم است و باید با دریافت بودجه مشکلات آن را برطرف کنیم.

مدیر امور آب منطقه جنوب هم با ارائه آماری از مهرماه ۱۴۰۳ تا مهرماه ۱۴۰۴، یادآور شد ما رتبه اول خشکسالی در ۵۰ سال اخیر را داشته‌ایم.

تمام دغدغه سازمان آب خوزستان رساندن آب مناسب به مصرف کنندگان در پایین دست بهمنشیر و صنایع پاروشیمی و پالایشگاه است.

ابراهیم پروین افزود: سال گذشته ۵۳ درصد کاهش آورد آب داشته‌ایم، اکنون سد کارون ۴ زیر تراز نیروگاهی است و امکان رهاسازی آب ندارد. سد‌های کارون ۳ و شهید عباسپور نیز همین گونه است.

وی تصریح کرد: ۱۳۷ هزار هکتار در بالادست بهمنشیر شلتوک به صورت غیرمجاز کشت شد و آب‌های رها شده به این شکل مصرف می‌شد.

پروین گفت: احداث سد سلولی پایین دست می‌تواند در حل مشکل بالا رفتن سختی آب اثر فراوانی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: آبادان و خرمشهر با ظرفیت‌های فراوان و وجود ۳ رودخانه‌ی طبیعی اکنون در شرایط خوبی از نظر زیست محیطی به سر نمی برند و منابع طبیعی ما نیاز به توجه ویژه دارد.

مصطفی خانزادی افزود: در گذشته ۱۲ میلیون نخل داشته‌ایم که اکنون حدود ۱ میلیون آن باقی مانده‌اند و هنوز آبرسانی با تانکر به مناطق مختلف انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: آسیب شناسی‌ها نشان می‌دهد آبادان و خرمشهر نیاز به توجه ویژه و رسیدگی اولویت دار دارند که با برنامه ریزی دقیق و علمی می‌توان چالش‌های محیط زیستی را برطرف کرد.

سرپرست شیلات خوزستان هم در این نشست با بیان اینکه مشکلات حوزه شیلات نیاز به رسیدگی فراوان دارد افزود: ۲۲۰ کیلومتر ساحل داریم از لب شور آغاز می‌شود تا آب‌های عمیق در ۵ شهرستان از استان خوزستان، اقتصاد دریامحور مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است که توجه ویژه و بودجه‌ی لازم برای توسعه این بخش نیاز است.

سید شریف موسوی خاطر نشان کرد: ۳ میلیارد مترمکعب آب، پساب شیلات و نیشکر داریم که هم تهدید و هم فرصت است و می‌توان از آن استفاده کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده ایلام هم در این نشست گفت: همه به مشکلات واقف هستیم و برای حل آن نیاز به اراده آهنین داریم. باید در سیاست‌های غلط تغییر ایجاد شود، همه باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنیم.

سارا فلاحی افزود: وزارت خارجه باید فعال شود و دولت عراق به برخی امورات موظف شود تا چالش‌های مشترک به شکلی مناسب حل شود.

وی اختصاص بودجه در مجلس و دولت را راه برای کمک به آبادان و خرمشهر دانست و تاکید کرد: باید اقدامات اثر بخش باشد. و این جلسات منجر به نتیجه شود.