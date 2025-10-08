پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط از پایش سایت بی خطر سازی و تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهدا درشهرستان شوط خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛وحید کاظمی گفت: کارشناسان پایش اداره شوط از نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی و عملکرد دستگاه بی خطر سازی در سایت بی خطر سازی و سیستم تصفیه خانه بیمارستان شهدا بازدید نمودند.
وی افزود: جمع آوری پسماند پزشکی از سراسر مراکز درمانی شهرسان شوط توسط شرکت خصوصی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست صورت میگیرد و پس از بی خطر سازی در سایت بی خطر سازی بیمارستان، توسط شهرداری جمع آوری و به محل دفن پسماند شهری انتقال مییابد
کاظمی اظهار کرد: نمونه برداری از خروجی تصفیه خانه بیمارستان بصورت ماهانه توسط کارشناسان این اداره انجام میگیرد و مدیریت صحیح فاضلاب نقش مهمی در حفاظت از منابع آبی و سلامت عمومی دارد و اجرای طرحهای توسعهای میتواند گامی مؤثر در بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه باشد.