

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان بردسکن گفت: اجرای روکش آسفالت محور بردسکن–سبزوار به طول ۱۲۵ کیلومتر، که ۳۴ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی شهرستان بردسکن قرار دارد و تکمیل روکش جاده بجستان–بردسکن و آغاز عملیات آسفالت محور‌های بردسکن–طبس و بردسکن–بیارجمند–شاهرود و آغاز عملیات آسفالت گرم محور بردسکن–درونه–طبس به طول ۶ و نیم کیلومتر با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

محمد جواد صفرنژاد با اشاره به اهمیت محور‌های بردسکن–طبس و بردسکن–بیارجمند به عنوان ورودی‌های استان خراسان رضوی و مسیر‌های زائران بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، تأکید کرد و گفت: بهبود وضعیت این راه‌ها موجب افزایش ایمنی سفر و رضایتمندی عمومی خواهد شد.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی برای اصلاح مهندسی معابر شهری و روستایی، تعریض راه‌های اصلی، خط‌کشی و نصب علائم ایمنی با بهره‌گیری از ظرفیت شورای هماهنگی ترافیک شهرستان انجام شده است.

این اقدامات برای ارتقای سطح خدمات، افزایش ایمنی و استانداردسازی راه‌های شهرستان بردسکن صورت گرفته است و ادامه خواهد داشت.