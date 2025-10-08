پخش زنده
بهسازی و روکش آسفالت بیش از ۴۰ کیلومتر از راههای شهرستان بردسکن با هزینه ۱۷ میلیارد تومانی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان بردسکن گفت: اجرای روکش آسفالت محور بردسکن–سبزوار به طول ۱۲۵ کیلومتر، که ۳۴ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی شهرستان بردسکن قرار دارد و تکمیل روکش جاده بجستان–بردسکن و آغاز عملیات آسفالت محورهای بردسکن–طبس و بردسکن–بیارجمند–شاهرود و آغاز عملیات آسفالت گرم محور بردسکن–درونه–طبس به طول ۶ و نیم کیلومتر با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
محمد جواد صفرنژاد با اشاره به اهمیت محورهای بردسکن–طبس و بردسکن–بیارجمند به عنوان ورودیهای استان خراسان رضوی و مسیرهای زائران بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، تأکید کرد و گفت: بهبود وضعیت این راهها موجب افزایش ایمنی سفر و رضایتمندی عمومی خواهد شد.
وی افزود: همچنین برنامهریزی برای اصلاح مهندسی معابر شهری و روستایی، تعریض راههای اصلی، خطکشی و نصب علائم ایمنی با بهرهگیری از ظرفیت شورای هماهنگی ترافیک شهرستان انجام شده است.
این اقدامات برای ارتقای سطح خدمات، افزایش ایمنی و استانداردسازی راههای شهرستان بردسکن صورت گرفته است و ادامه خواهد داشت.