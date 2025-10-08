آیین پاکسازی فصلی و جمع آوری زباله از بیابان لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ثبت شده ایران در یونسکو در محدوده آبخوران و انجیروک، با حضور ریش‌سفیدان ، معتمدان، جوانان و نوجوانان منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت گفت: حفاظت از نخستین اثر طبیعی ثبت‌شده ایران در یونسکو یک وظیفه ملی و فرابخشی است که حضور پررنگ و خودجوش مردم در این آیین‌های فصلی، نشانگر عشق عمیق آنان به این سرزمین و درک مسئولیتشان در قبال این موهبت الهی است.

حسین اسلامی افزود: این آیین‌ها تنها برای جمع‌آوری زباله نیست، بلکه حرکتی نمادین برای بیداری وجدان عمومی و فرهنگ‌سازی برای گردشگری پایدار است.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در پایان از گردشگران و علاقمندان به طبیعت‌گردی در این منطقه خواست همچون پاسدارانی دلسوز، در پایان حضور خود، تمامی پسماندها را از این اکوسیستم شکننده خارج کنند تا این نگارخانه طبیعی خداوند، برای نسل‌های آینده نیز به همین زیبایی دست‌نخورده باقی بماند.