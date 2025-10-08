پخش زنده
واکاوی تقلب در ترجمه و چالش اصالت آثار ادبی در «جهان ترجمه»، «مستند فرهنگ» با روایت زندگی و آثار علامه رفیعی قزوینی، «هفت کوچه»؛ روایتی از مرزبانی فراجا در هفته نیروی انتظامی و برنامه ادبی «ققنوس» از رادیو فرهنگ روانه آنتن میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ چهارشنبه ۱۶ مهر، ساعت ۲۱:۰۰، در برنامه «جهان ترجمه» به تهیهکنندگی سید محمد حسینی باغسنگانی، یکی از حساسترین موضوعات عرصه نشر را به بحث میگذارد؛ ماجرای تقلب در ترجمه و مترجمانی که بیاجازه یا بدون نوآوری، از روی ترجمههای دیگران مینویسند.
این قسمت از «جهان ترجمه» با رویکردی انتقادی و تحلیلی ، ساز وکار شکلگیری ترجمههای غیراصیل و تکراری را بررسی میکند؛ پدیدهای که سالهاست سایه خود را بر کیفیت کتابهای منتشرشده انداخته است.
این برنامه با مرور نمونههای واقعی و مستند، نشان میدهد چگونه برخی مترجمان با تغییرات ظاهری یا حذف و اضافههای سطحی ، متنی را به نام خود منتشر میکنند، در حالی که کار اصلی از مترجم دیگری بوده است.
محورهایی ، چون لزوم ثبت و حفاظت حقوق مترجمان ، نقش ناشران در جلوگیری از انتشار آثار تکراری، و توسعه استانداردهای ارزیابی ترجمه مطرح میشود.
«جهان ترجمه» را ساعت ۲۱ چهارشنبهها از رادیو فرهنگ بشنوید.
برنامه «مستند فرهنگ»
رادیو فرهنگ چهارشنبه ۱۶ مهر در برنامه «مستند فرهنگ» به تهیهکنندگی فریده گودرزی، زندگی و میراث علمی علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، از برجستهترین عالمان قرن چهاردهم قمری را در گفتاری شنیدنی روایت میکند.
این برنامه که ساعت ۱۴:۳۰ از آنتن رادیو فرهنگ پخش میشود، به بررسی زندگی فقیه، اصولی، فیلسوف و عارف بزرگ، علامه رفیعی قزوینی (۱۳۱۵ق–۱۳۵۳ش) میپردازد.
او نزد استادانی، چون عبدالکریم حائری یزدی و میرزا هاشم اشکوری شاگردی کرد و بعدها امام خمینی (ره) و علامه حسنزاده آملی از مهمترین شاگردانش شدند.
علامه رفیعی قزوینی با بیان دقیق و جذبکننده در طرح مباحث، جایگاه خاصی در دل طلبههای علوم دینی یافت و آثار ارزشمندی در حوزههای فقه، اصول، فلسفه و عرفان از خود به یادگار گذاشت. او در سال ۱۳۵۳ش درگذشت و در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.
«مستند فرهنگ» ضمن بازخوانی این مسیر علمی، جلوهای تازه از شخصیت و سازوکار اندیشههای این عالم برجسته ارائه میدهد.
این برنامه ساعت ۱۹:۳۰ هم از رادیو فرهتگ باز پخش میشود.
برنامه «هفت کوچه»
رادیو فرهنگ جمعه ۱۸ مهر با برنامه «هفت کوچه» به تهیه کنندگی و سردبیری سیدهادی موسوینژاد و گویندگی سید دانیال معنوی، به مناسبت هفته نیروی انتظامی روایتی شنیدنی از مرزبانی فراجا را تقدیم شنوندگان میکند و در بخش «مهمان خانه» به معرفی چهرهها و داستانهای فرهنگ ایران میپردازد.
در این برنامه که ساعت ۹ صبح از آنتن رادیو فرهنگ پخش میشود، استادان عباس محبی، منوچهر آذری، ایزد کاویانی و احمدی اجراهای ویژهای خواهند داشت.
«هفت کوچه» شنوندگان را به سفری شنیدنی در کوچهپسکوچههای ایرانزمین میبرد و با روایتهای صمیمی، جلوههای محلی و فرهنگی نقاط مختلف کشور را بازگو میکند.
بخش «مهمان خانه» با گفتوگوهای جذاب و خاطرهانگیز همراه خواهد بود و محور اصلی برنامه، نقش و عملکرد مرزبانی فراجا در حفظ امنیت مرزهای کشور، به مناسبت هفته نیروی انتظامی است.
برنامه «ققنوس»
برنامه «ققنوس» چهارشنبه در شانزدهم مهرماه با تهیهکنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوینکو و گویندگی مهدی محمدیان، رویدادهای مهم حوزه کتاب و نمایشنامهنویسی ویژه ادبی را برای شنوندگان رادیو فرهنگ روایت میکند.
در این برنامه، با اژدری دبیر جایزه کتاب «روباه شنی» از جزئیات اختتامیه نخستین دوره این جایزه گفتوگومی شود و در ادامه نیز محمد نباتی، دبیر رویداد و مدیر نشر عنوان، ضمن تشریح فراخوان نمایشنامهنویسی و ترجمه نمایشنامه، به بیان اهداف و سازوکار این رویداد میپردازد.
بخشهای برنامه شامل «روزشمار ادبی» با اشاره به زادروز ایرج افشار، پژوهشگر و کتابشناس برجسته ایرانی، و «برنامک» ویژه شعر و ادبیات کودک خواهد بود که به معرفی آثار شاخص و جریانهای نوین این حوزه اختصاص دارد.
«ققنوس» تولید گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که ساعت ۱۵ پخش میشود.