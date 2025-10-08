بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، ۱۷ مهر میزبان هنرمندان چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: هنرمندان چهارمحال و بختیاری با نمایش صحنه‌ای «کشتن تن» در تهران روی صحنه می‌روند.

شهرام فرجی افزود: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مصطفی محمدی دوست به عنوان تنها اثر راه یافته از استان به این دوره از جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در ۲ نوبت از ساعات ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ در تالار سایه به اجرا درمی‌آید.