بیش از ۱۴۰۰ برنامه ورزشی در هفته تربیت بدنی در البرز اجرا میشود
استاندار البرز گفت: ورزش عامل سلامت، نشاط و همبستگی اجتماعی است و باید با برنامهریزی، عزم جهادی و مشارکت همه بخشها در مسیر توسعه زیرساختهای ورزشی استان گام برداریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مجتبی عبداللهی در پنجمین جلسه شورای عالی ورزش استان البرز که روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر و هفته تربیت بدنی و ورزش (۲۶ مهر تا ۲ آبان) اظهار داشت:در این ایام ارزشمند باید با همت و همدلی همه فعالان ورزشی، شاهد شور، پویایی و تحرک در سطح استان باشیم. بیش از یکهزار و ۴۰۰ برنامه ورزشی متنوع در استان پیشبینی شده به اجرا درخواهد آمد.
استاندار البرز با اشاره به برگزاری مسابقات بینالمللی در استان گفت: در دهه فجر امسال، البرز میزبان مسابقات بینالمللی هندبال با حضور کشورهای مطرح و نیز رقابتهای بینالمللی تکواندو خواهد بود. این امر نشاندهنده جایگاه روبهرشد استان در سطح ملی و جهانی است.
وی با تأکید بر اهمیت دسترسپذیری و ارزانسازی ورزش برای خانوادهها خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که ورزش برای خانوادهها دغدغه مالی ایجاد نکند. لازم است از همه ظرفیتها برای توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی استفاده شود تا جوانان و نوجوانان به سهولت بتوانند از امکانات ورزشی بهرهمند شوند.
او با اشاره به نقش شهرداریها، دهیاریها و خیرین در ساخت مجموعههای ورزشی افزود: تعدادی از روستاهای استان توان مالی لازم برای احداث مجموعههای ورزشی را دارند و در این زمینه مصوباتی نیز تصویب شد. همچنین از خیرین دعوت میکنیم همانطور که در حوزه مدرسهسازی نقش مؤثری داشتهاند، در نهضت ساخت اماکن ورزشی نیز مشارکت کنند و این اماکن را به نام عزیزان خود وقف نمایند تا برای همیشه در خدمت جوانان استان باقی بماند.
استاندار البرز در ادامه درباره روند پروژههای بزرگ ورزشی استان نیز توضیح داد:ورزشگاه ششهزارنفری کرج مراحل نهایی خود را طی میکند و بهزودی به بهرهبرداری کامل خواهد رسید. وزارت ورزش و جوانان نیز توجه ویژهای به این پروژه دارد. همچنین ورزشگاه پانزدههزارنفری نیز با تکمیل پروژکتورهای استاندارد و رفع نواقص جزئی، در روزهای آینده آماده برگزاری مسابقات لیگ کشور خواهد بود.
وی گفت:ورزش تنها یک فعالیت جسمی نیست، بلکه عامل همبستگی، نشاط و سلامت اجتماعی است. با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، نهادهای عمومی و مردمی میتوانیم گامهای بلندی در مسیر تعالی ورزش البرز برداریم.