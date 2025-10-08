پخش زنده
امروز: -
امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۲۹ دستگاه کامیونت فورس در تالار خودرو بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جزئیات معامله کامیونت FORCE کابین خوابدار ۶ تن اعلام شد:
عرضه: ۳۰ دستگاه
معامله شده: ۲۹ دستگاه
عرضه کننده: بهمن دیزل
قیمت معامله شده: ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان
تاریخ تحویل: ۱۷ آبان ۱۴۰۴
قیمت نهایی کامیونت فورس (کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری) رنگ سفید مدل ۱۴۰۴ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها جمعا به مبلغ ۲۰ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان شامل مالیات و عوارض شماره گذاری بر مبنای قیمت نهایی فروش است.