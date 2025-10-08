به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جزئیات معامله کامیونت FORCE کابین خوابدار ۶ تن اعلام شد:

عرضه: ۳۰ دستگاه

معامله شده: ۲۹ دستگاه

عرضه کننده: بهمن دیزل

قیمت معامله شده: ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان

تاریخ تحویل: ۱۷ آبان ۱۴۰۴

قیمت نهایی کامیونت فورس (کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری) رنگ سفید مدل ۱۴۰۴ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها جمعا به مبلغ ۲۰ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان شامل مالیات و عوارض شماره گذاری بر مبنای قیمت نهایی فروش است.