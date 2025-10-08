بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده، ذخایر ارزی چین تا هشتم مهر پایان سپتامبر، به ۳.۳۳۸۷ تریلیون دلار آمریکا رسید که در مقایسه با ماه قبل با افزایش ۱۶.۵ میلیارد دلار، معادل ۰.۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، اداره دولتی ارز‌های خارجی چین اعلام کرد این افزایش نتیجه تأثیر هم‌زمان تبدیل‌های ارزی و تغییرات در قیمت دارایی‌ها بوده است.

طبق گزارش این نهاد، شاخص دلار آمریکا در شهریور و مهر نوسانات خفیفی را تجربه کرد در حالی که قیمت دارایی‌های مالی در سطح جهانی به طور کلی افزایش یافت.

اداره دولتی ارز‌های خارجی چین تأکید کرده با توجه به ثبات اقتصاد چین، این کشور از توان لازم برای حفظ پایداری کلی ذخایر ارزی خود برخوردار است.