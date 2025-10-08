به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با یک درجه سلسیوس زیر صفر سردترین شهر استان و سردترین ایستگاه کشور و بیرجند نیز دومین مرکز استان سرد کشور، گزارش شده است.

زارعی افزود: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی با تضعیف زبانه‌های سیستم پرفشار، روند افزایش دما تا اوایل هفته آینده قابل پیش‌بینی است و کماکان احتمال بروز خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی حساس به دما‌های کمتر از ۵ درجه سلسیوس در سربیشه وجود دارد.

وی گفت: شرایط جوی نیز تا پایان هفته پایدار و یکنواخت است.

روز گذشته بندان با حداکثر دمای ۳۵ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۸ و ۴ درجه سلسیوس ثبت شد.