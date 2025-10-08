پخش زنده
امروز: -
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جزئیات روش صدور کد فراگیر معاملات بورس برای اتباع خارجی حقیقی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتباع خارجی حقیقی که تمایل به دریافت کد معاملاتی بورس دارند، باید مراحل زیر را دنبال کنند:
۱- متقاضیان باید به وبسایت Fida.ir مراجعه کنند.
۲- در این سامانه، ابتدا شماره تماس خود را وارد نمایند.
۳- سپس، نوع مدرک و اطلاعات هویتی (شامل تاریخ صدور و انقضا) را درج کنند.
۴- تصویر مدارک هویتی، آدرس و تصویر شخصی خود را بارگذاری نمایند.
در نهایت، یک متن ویدئویی را مطابق دستورالعملهای سامانه قرائت کنند تا هویتشان تأیید شود.
پس از اخذ موفقیتآمیز کد فراگیر از سامانه Fida.ir، فرد متقاضی باید این کد را به شرکت کارگزاری مورد نظر خود ارائه دهد. شرکت کارگزاری نیز موظف است درخواست اخذ کد معاملاتی را برای شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال کند.
این اقدام با هدف سادهسازی روند سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران انجام شده و از سویی دیگر، اعلام رسمی و شفاف شدن فرآیند صدور کد معاملاتی برای اتباع خارجی حقیقی، نشاندهنده رویکرد تسهیلگرایانه نهادهای مالی ایران برای جذب سرمایهگذاران بینالمللی است. از آنجا که سپردهگذاری مرکزی مسئولیت اصلی ثبت، نگهداری و تسویه اوراق بهادار را بر عهده دارد، استانداردسازی این فرآیند از طریق سامانه Fida.ir، اهمیت تأمین امنیت اطلاعات و احراز هویت دقیق این دسته از سرمایهگذاران را برجسته میسازد.
نکته کلیدی در این فرایند، تفکیک وظایف بین سامانه صدور کد فراگیر (Fida.ir) و کارگزاریها برای ارسال نهایی درخواست به سپردهگذاری مرکزی است. این ساختار تضمین میکند که فرآیند احراز هویت اولیه توسط یک مرجع متمرکز انجام شده و سپس واسطهای مالی (کارگزاریها) مسئول ارتباط نهایی با بازار سرمایه خواهند بود. این گام میتواند به افزایش نقدشوندگی و عمق بخشی به بازار سرمایه از طریق ورود منابع مالی جدید کمک شایانی کند.
کد فراگیر (Follow-up Code): یک کد شناسایی یکتاست که در ایران برای اتباع خارجی به منظور انجام امور مالی، بانکی و سرمایهگذاری صادر میشود و جایگزین کد ملی در این گونه فعالیتهاست.