معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد، از جذب ۱۸۷۳ تن قیر دولتی رایگان در شش ماهه امسال در شهرستان بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهندس نیکبخت افزود: در ادامه روند تأمین قیر برای پروژههای عمرانی شهرداری، ۱۹۵۰ تن دیگر قیر دولتی نیز در حال جذب است که پس از تأیید نهایی تخصیص، در طرحهای آسفالت سطح شهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به حمایتهای دولت در زمینه باز آفرینی شهری و توسعه مناطق کم برخوردار اظهار داشت: در کنار سهمیه قیر دولتی، ۶۰۰ تن قیر در بخش باز آفرینی شهری و ۱۷۲ تن برای مناطق محروم نیز جذب شده است که نقش بسزایی در بهبود وضعیت زیرساختی محلات و ارتقای کیفیت معابر شهری دارد.
مهندس نیکبخت خاطرنشان کرد: تخصیص و جذب قیر رایگان به ویژه در سال جاری، موجب تسریع اجرای طرحهای عمرانی، کاهش هزینهها و گسترش عدالت در توسعه شهری خواهد شد.